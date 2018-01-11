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بروكسيل-الرسالة نت

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عقد جلسة استثنائية لمجموعة المانحين الدوليين للسلطة الفلسطينية، ببروكسل نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني.

وأشار البيان إلى أن موغيريني اتفقت مع وزيرة خارجية النرويج، اينه ماري ايريكسن، على عقد الاجتماع على المستوى الوزاري في الـ31 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف أن ثمة حاجة عاجلة لجمع الاطراف معا لمناقشة الاجراءات الرامية إلى تسريع الجهود بما يمكن أن يدعم حل الدولتين.

وأوضح البيان ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة الكاملة على قطاع غزة استنادا إلى اتفاق القاهرة الموقع في الـ12 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتمارس إسرائيل منذ أكثر من عام، ضغطاً على الحكومة الفلسطينية، بتقديم تقارير إلى الدول المانحة تشير إلى أن نسبة من أموالهم المقدمة للموازنة، تذهب إلى أهالي الأسرى والقتلى الفلسطينيين، في محاولة لخفض الدعم لهم.

وتشكلت مجموعة الدول المانحة في 1993، وتتكون من 15 عضوا برئاسة النرويج، وتتولى اللجنة تنسيق المساعدات التنموية الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، ومن بين المانحين للجنة الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندق النقد الدولي، وتجتمع المجموعة عادة على المستوى الوزاري مرة كل عام.

قدس برس