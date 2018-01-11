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الضفة المحتلة-الرسالة نت

قالت الرئاسة الفلسطينية إن التصريحات الصادرة عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني.

وقالت الرئاسة في بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس، إن هذه التصريحات تمثل الموقف الشخصي لمجدلاني، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن موقف القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، ولا تستند إلى معلومات من مصادر رسمية فلسطينية.

وأكدت الرئاسة أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية تكن كل الاحترام والتقدير لمواقف المملكة العربية السعودية، وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها "شرقي القدس".

وكان مجدلاني قال إن المقترحات الأميركية حول عملية السلام في الشرق الأوسط المعروفة بصفقة القرن تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وسط تسريبات بشأن عزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس من منصبه.

وكشف مجدلاني في مقابلة مع تلفزيون فلسطين أن المقترحات الأميركية نقلت إلى الفلسطينيين عن طريق الجانب السعودي.

وأضاف أن الصفقة تقوم على تصفية القضية الفلسطينية وإنشاء حلف إقليمي ضد النفوذ الإيراني في المنطقة تكون "إسرائيل" جزءا منه.