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القدس المحتلة- الرسالة نت

أطلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء الخميس سراح الأسير مهند عدوي من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بعد اعتقال دام 14 عاما في السجون الاسرائيلية.

وذكر المحامي محمد محمود من هيئة شؤون الأسرى أن الشرطة الاسرائيلية، أبلغته أنها ستطلق سراح فتيين من مركز شرطة صلاح الدين بالقدس، كانا اعتقلا عصر الخميس أثناء خروجهما من مدرستهما في قرية العيسوية شمال شرق القدس.

فيما مددت محكمة الصلح غرب القدس المحتلة الخميس، توقيف مقدسيين بينهم مواطنة وزوجها من أحياء المدينة، حتى يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وأفاد مفيد الحاج محامي نادي الأسير أن محكمة الصلح مددت توقيف محمد الصياد من الطور ومحمد بشير من جبل المكبر، ليوم الأحد المقبل، بعد أن وجهت ضدهما تهمة القيام بنشاطات داخل مدينة القدس، خلافا لقانون تنفيذ اتفاقية أوسلو. وكانا اعتقلا من منزلهما بعد تفتيشهما فجر الخميس.

وأضاف أن المحكمة مددت توقيف المقدسية عبير وزوجها زياد زياد، حتى يوم الاثنين المقبل، وهما من سكان حي الثوري في سلوان، وكانا اعتقلا فجر الخميس.

كما مددت محكمة الصلح توقيف الشاب رشيد محمد درويش (17 عاما)، حتى يوم الأحد المقبل. وكان أعتقل ليلة أمس الأربعاء من قبل عناصر المستعربين، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وتابع أن الشرطة الاسرائيلية أخلت بعد ظهر الخميس سبيل مدير نادي الأسير الفلسطيني بالقدس ناصر قوس، ومستشار محافظ القدس ناصر عجاج، دون شروط أو عرضهما على المحكمة.

وكانا اعتقلا فجر الخميس من منزلهما في البلدة القديمة وواد الجوز بالقدس المحتلة.

وأفرجت محكمة الصلح الخميس عن المواطن إيهاب عودة أبو إسبيتان (45 عاما) من سكان الطور بالقدس، بعد التوقيع على كفالة مالية قيمتها 5 آلاف شيكل.

فيما مددت المحكمة توقيف نجله قاسم (20 عاما)، حتى يوم الأحد المقبل.

وذكر رئيس لجنة المتابعة في الطور مفيد أبو غنام أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إيهاب أبو إسبيتان ونجله قاسم من أمام منزلهما وسط بلدة الطور في الساعة التاسعة من ليلة أمس، واحتجزت سيارتهما بعد تفتيشها.

وأضاف أن القوات الاسرائيلية اعتقلت المواطن محمد الصياد من منزله في بلدة الطور فجر الخميس، بعد تفتيشه، كما اعتقلت القاصر محمد القواسمي (16 عامًا) مساء أمس.