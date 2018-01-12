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الخليل-الرسالة نت

أغلقت قوّات الاحتلال مساء الخميس البوابة الرئيسة المؤدية إلى مخيم الفوار للاجئين جنوب محافظة الخليل بالضّفة الغربية، ومنعت المركبات من اجتيازها.

وأفادت مصادر محلية، أنّ مدخل المخيم والبرج العسكري المقابل له شهدا انتشارا مكثفا لجنود الاحتلال، وأغلقوا البوابة الحديدية التي تؤدّي إلى المخيم، دون إبراز أيّة أسباب.

وكانت قوّات الاحتلال كررت خلال الشهور الماضية إغلاق البوابة أياما وأسابيع متوالية، ما حدا بالمواطنين إلى سلوك شوارع ترابية وعرة بمركباتهم، واجتيازهم الإغلاق مشيا على الأقدام تحت زخات المطر.