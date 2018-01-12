تصغير الخط تكبير الخط

القاهرة-الرسالة نت

أعلن مسؤول بحزب "مصر العروبة" ترشح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان لانتخابات رئاسة البلاد المقرر تنظيمها في مارس/آذار المقبل.

وقال الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي سامي بلح الخميس إن عنان وافق على قرار الهيئة العليا للحزب بتزكيته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف بلح في حديث للأناضول أنه من المقرر أن تبدأ حملة عنان في جمع توكيلات من المواطنين لخوض الانتخابات يوم السبت المقبل.

وفي حين لم يتسن الحصول على تعليق فوري من عنان نفسه بشأن موقفه، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات سياسيين مصريين معارضين الخبر، وورد في صفحة على موقع فيسبوك منسوبة لسامي عنان بيان إلى الشعب المصري بإعلان من اجتماع الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطي مساء الخميس بترشيح سامي عنان زعيم الحزب مرشحا عنه في الانتخابات الرئاسية.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أعلن الاثنين الماضي تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجري بين 26 و28 آذار/مارس المقبل.

وقال في مؤتمر صحفي إن الجولة الثانية ستجري بين 24 و26 أبريل/نيسان المقبل في حال لم تحسم الانتخابات في الجولة الأولى، مشيرا إلى أن اللجنة ستقبل طلبات المرشحين للرئاسة بين 20 و29 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويعد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي أقوى المرشحين بعد تأكيد رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق أنه لن يكون مرشحا للانتخابات خلافا لما كان أكده سابقا.

يشار إلى أن سامي عنان شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية منذ 2005 وحتى سنة 2012.

وفي سياق متصل، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي استمراره في خوض معركة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية مارس المقبل، رغم انتقاده لجدولها الزمني ووصفه بالمجحف.

وقال علي في مؤتمر صحفي إنه سيبذل جهده لجعل الانتخابات معركة حقيقية، حتى لو أرادت بعض الأطراف أن تكون مسرحية هزلية، على حد تعبيره. ودعا مؤيديه إلى جمع 25 ألف توكيل قبل نهاية يناير الجاري، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال سلسلة بشرية ترفع صور شهداء الثورة والمختفين قسريا.