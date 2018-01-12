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غزة- الرسالة نت

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد السبت، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاحد المقبل، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

اما يوم الاثنين المقبل، فيكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق وتضعف فرصة سقوط الامطار خلال ساعات المساء، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.