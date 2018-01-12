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واشنطن- الرسالة نت

يتجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتمديد إعفاء إيران من العقوبات بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، إذ من المنتظر أن يعلن قراره في هذا الخصوص اليوم الجمعة.

وقال البيت الأبيض إن ترمب تحدث الخميس عن الاتفاق في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشدد على أهمية أن "توقف إيران أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأكد ماكرون في المقابل على "أهمية احترام الاتفاق من جانب جميع موقعيه"، وفقا لما أعلنه الإليزيه.

وذكر الإليزيه أن "التنفيذ الصحيح للاتفاق يجب أن يرافقه حوار مع إيران حول برنامجها البالستي وسياساتها الإقليمية، لضمان استقرار أكبر في الشرق الأوسط".

وقال مسؤول أميركي الأربعاء إنه إذا قرر ترمب تمديد الإعفاء من العقوبات، فإن ذلك سيصاحبه على الأرجح عقوبات جديدة تستهدف شركات وأفرادا إيرانيين.

وكان الاتحاد الأوروبي أكد -عقب اجتماع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بروكسل أمس مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف- على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق، ووصفوه بأنه عنصر أساسي من عناصر الأمن الإقليمي، وأنه ضروري لأمن الاتحاد الأوروبي كله.

وكان ترمب قد تعهد سابقا بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، وردت طهران بالتأكيد على أنها مستعدة لجميع الاحتمالات.