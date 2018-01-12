تصغير الخط تكبير الخط

الرياض- الرسالة نت

أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا صاروخا بالستيا من طراز "قاهر تو أم" على معسكر القوات السعودية الخاصة في نجران. وكانت وسائل إعلام سعودية قالت إن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون على نجران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي قوله إن قوات الدفاع الجوي رصدت في الساعة الخامسة والنصف من مساء الخميس عملية إطلاق صاروخ بالستي من قبل مليشيات الحوثي من محافظة عمران داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأضاف المالكي أن الصاروخ كان "باتجاه مدينة نجران وتم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان"، مشيرا إلى أنه جرى اعتراض الصاروخ وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي في سماء نجران دون خسائر في الأرواح.

وسبق للحوثيين أن أعلنوا قبل نحو أسبوع إطلاق صاروخ قصير المدى من طراز جديد على موقع عسكري جنوبي السعودية، وقالوا إن الصاروخ استهدف معسكر قوة الواجب في نجران.

ولم يكشف الحوثيون تفاصيل عن نوعية الصاروخ الجديد، لكنهم قالوا إن التجربة كانت ناجحة. وقالت وسائل الإعلام السعودية إن الدفاع الجوي السعودي اعترض الصاروخ.

وجاء إطلاق الحوثيين للصاروخ أمس الخميس تزامنا مع شن التحالف العربي غارتين استهدفتا مدرسة الشرطة العسكرية في سعوان شرقي صنعاء، وذلك بعد يوم من مقتل 14 يمنيا في غارات نسبت إلى التحالف وأصابت سوقا شعبية ومنزلا في صعدة شمالي اليمن.