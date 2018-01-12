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واشنطن- الرسالة نت

قال ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إن بلاده أكدت للسعودية على ضرورة تجنب أي إغلاق للموانئ اليمنية، وذلك عقب تصريحات لقيادة التحالف العربي قالت فيها إن ميناء الحديدة غرب صنعاء أصبح منطلقا لهجمات الحوثيين.

وكشف المسؤول الأميركي أن رافعات ممولة من الولايات المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي ستصل إلى ميناء الحديدة بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وكان التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة السعودية قال إن ميناء الحديدة، المنفذ الرئيسي لوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، تحول إلى "نقطة انطلاق" لعمليات الحوثيين.

وجاء تحذير التحالف بعدما هدد الحوثيون الذي يسيطرون على الميناء باستهداف الملاحة في البحر الأحمر ما لم يرفع الحصار الذي يفرضه التحالف العسكري على منافذ البلد الغارق في نزاع مسلح.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد ركن طيار تركي المالكي في مؤتمر صحفي بـالرياض إن "جماعة الحوثي الإرهابية تدرب منسوبيها على مهاجمة السفن ومدمرات وحاملة الطائرات، وعلى استهداف حركة الملاحة البحرية".

وأضاف أن ميناء الحديدة "بات منطلقا للأعمال الإرهابية التي تهدد حركة الملاحة"، مجددا مطالبة التحالف للأمم المتحدة باستلام الميناء والإشراف عليه بعد إخراج الحوثيين منه.

وكان رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد قال إنه في حال "استمرار العدوان" سيجري اللجوء إلى خيارات استراتيجية منها "قطع البحر الأحمر والملاحة الدولية".