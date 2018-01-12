تصغير الخط تكبير الخط

الضفة المحتلة- الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين من عائلة واحدة في بلدة علار شمال طولكرم، بعد مداهمة منازلهم، وتفتشيها وسرقة مبالغ من المال منها، والاعتداء على أفرادها بالضرب.

وقال مؤيد طقاطقة والد أحد المعتقلين لـ"وفا"، "إن قوة عسكرية كبيرة، داهمت منزله الساعة الواحدة فجرا بشكل وحشي، وفتشته تفتيشا دقيقا، وعبثت وحطمت بعض محتوياته، قبل أن تقوم باعتقال نجله يزن (17عاما)، في الوقت الذي سرق فيه جنود الاحتلال مبلغا من المال قدر بـ (17400) شيقل، و(750) دينار، إضافة إلى (600) دولار.

وأضاف، أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل أشقائه المجاورة لمنزله، واعتدت على ابن شقيقه الأسير المحرر عرفات نزار طقاطقة (25 عاما) بالضرب المبرح مما تسبب في كسر يده ونقله والده إلى مستشفى الشهيد ثابت بطولكرم لتلقي العالج، كما قامت بتكسير زجاج سيارته، وسرقة قطع مركبات خاصة بهم.

وكما قامت باعتقال شقيقيه إياد معروف طقاطقة (40 عاما)، وابنه محمد إياد طقاطقة (20 عاما)، ونهاد معروف طقاطقة (52 عاما)، وابن شقيقه معروف نزار طقاطقة (36 عاما).

ولفت أن قوات الاحتلال انسحبت من منازلهم الساعة الخامسة فجرا.