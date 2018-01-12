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غزة- الرسالة نت

أعلن محمد ثابت، مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، إن جميع خطوط الكهرباء المصرية المغذية للقطاع عادت للعمل مساء أمس الخميس.

وأوضح ثابت أنه اتم إصلاح خطوط (غزة 1)، (غزة 2)، و(فلسطين)، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من شهر.

وأشار إلى أن كمية الكهرباء التي تصل شركة الكهرباء من الخطوط المصرية 24 ميجاوات، مشيراً إلى أن جدول التوزيع سيشهد تحسناً بعد عودة الخطوط المصرية.

وكانت الشركة الإسرائيلية قد أعادت الاثنين الماضي الـ50 ميجا وات التي قلصتها قبل أشهر طويلة بطلب من السلطة الفلسطينية.