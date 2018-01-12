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الرسالة نت - وكالات

وضع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي شرطا وحيدا للانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت"، فإن الأرجنتيني سينضم للنادي الملكي في حال عدم تأهل الإنتر لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي البطولة التي لم يشارك فيها صاحب الـ24 عاما حتى الآن رغم أنه شارك في 176 مباراة بالدوري الإيطالي وسجل خلالها 99 هدفا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال يراقب الوضع عن كثب، وعلى استعداد تام لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النيراتزوري المقدر بـ 110 ملايين يورو.

يذكر أن بعض التقارير كشفت مؤخرا أن إدارة الإنتر تنوي التفاوض مع إيكاردي للتوقيع على عقد جديد من أجل رفع الشرط الجزائي إلى 200 مليون يورو، كما سيزيد راتبه ليصبح 9 ملايين يورو.

ويحتل الإنتر حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة بفارق 9 نقاط عن نابولي المتصدر.