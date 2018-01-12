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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

اندلعت مواجهات غاضبة، بعد ظهر الجمعة في معظم نقاط التماس بالضفة والقدس المحتلتين، بعد دعوات فصائلية وشعبية لتصعيد جعة الغضب السادسة رفضاً للقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة "لإسرائيل".

وأصيب عدد من المواطنين بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز لقمع المتظاهرين، بينما تشهد المدن الفلسطينية تصعيداً في المواجهات.

وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة بعد ظهر الجمعة مواجهات غاضبة بين شبان فلسطينيون وقوات الاحتلال، ما أدى إلى وقوع 12 اصابة بجراح مختلفة.

وفي مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، قمعت قوات الاحتلال مسيرة حاشدة، انطلقت من مسجد الحسين بن علي وصولاً إلى منطقة باب الزاوية، ما أوقع حالات اختناق بعد أن استخدمت قنابل الغاز وصوت لتفريقهم.

وفي المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، اعتقلت قوّة عسكرية عددًا من الشّبان عقب تفريقها مسيرة خرجت من وسط المدينة صوب المدخل الشمالي للمدينة مناصرة لمدينة القدس ورفضًا للقرار الأمريكي.

وأفادت مصادر محلية أنّ من بين المعتقلين عضو المجلس الثوري لحركة فتح حسن فرج، وسكرتير الشبيبة وسام حمدان أمين سر حركة فتح في منطقة الجبعة.

وأطلقت قوّات الاحتلال قنابلها الغازية والصوتية صوب المشاركين في المسيرة، ما أوقع عدّة حالات اختناق في صفوف المشاركين.

وشهدت بلدتي بيتا واللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.

واشتبك عشرات الشبان مع جيش الاحتلال المتمركز على مدخل بلدية بيتا، ورشقوهم بالحجارة، بينا أطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز لتفريقهم.

وفي اللبن الشرقية، اقتحم مستوطنين البدلة وهاجموا منزل المواطن يوسف دراغمة، ما أدى إلى موقوع مواجهات عنيفة بعد تصدي المواطنين للاقتحام.

ووفق شهود العيان فقد تصدى الأهالي للمستوطنين وطاردوهم إلى خارج البلدة وتمكنوا من تحطين المركبات التي يستقلونها، قبل أن يتدخل جيش الاحتلال لحمياتهم.

وفي رام الله، فقد اندلعت مواجهات بعد ظهر الجعة في أنحاء متفرقة من المحافظة، تخللها إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز بكثافة.

وانطلقت مسيرة باتجاه المدخل الشمالي لمدينة البيرة، المقابلة لمستوطنة بيت أيل، قام خلال شبان بإغلاق الطرق واشغال الإطارات المطاطية، بعد أن دفع الاحتلال بتعزيزات في المنطقة.

ومنعت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت الطواقم الصحفية والطبية من التواجد في ميدان المواجهات أو الاقتراب من الجنود.

كما اندلعت مواجهات في قريبة النبي صالح شمال غرب رام الله، بين عشرات الشبان والفتية وقوات الاحتلال المتمركزة في المنطقة الشرقية من القرية، بعد أن وصل المتظاهرين إلى البرج العسكري ورشقوه بالحجارة.

وأطلق الجيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة على الشبان الذين تظاهروا أمام البرج العسكري، ما أدى إلى وقوع عشرات حالات الاختناق.

وفي قريبة بعلين، وقعت مواجهات بين عشرات الشبان الغاضبين وقوات الاحتلال، ما أدى إلى موقع عشرات حالات الاختناق بعد أن أطلق الجنود قنابل الغاز بكثافة.

واقتحم جنود الاحتلال بالدوريات العسكرية المنطقة الغربية من قرية بدرس، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المتظاهرين، الذين انطلقوا في مسيرة اتجهت إلى الجدار الفاصل في القرية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 43 فلسطينياً بالاختناق والرصاص المطاطي خلال المواجهات المندلعة بمعظم مناطق الضفة الغربية المحتلة.