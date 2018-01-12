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غزة- الرسالة نت

طالب الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئيس السلطة محمود عباس بالعودة لثوابت شعبنا ورفع الحصار الذي يفرضه على القطاع أو الرحيل.

واستنكر د. بحر خلال خطبة الجمعة بمسجد الامام احمد ياسين بغزة استمرار عباس بحصار غزة، وقطع الرواتب، وقطع الكهرباء.

وحذر من المساس بسلاح المقاومة الذي يريدون نزعه ضمن صفقة القرن، مشددا على أن سلاح المقاومة هو السلاح الشرعي لاسترداد الحقوق وتحرير ارضنا المحتلة، ملفتا أن الكفاح المسلح حق كفلته القوانين الدولية.

كما حذر من الاندفاع العربي والاسلامي نحو التطبيع مع الاحتلال الصهيوني كجزء من صفقة القرن، مؤكدا على أهمية الامتداد والعمق الاسلامي والعربي لقضية شعبنا

وحذر من استمرار الاحتلال في انتهاكاته بحق أهلنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واستمرار الاستيطان وتهويد القدس، مشددا أن شعبنا ومقاومته له حق الرد الكامل على تلك الانتهاكات.

وأكد أن خيار المقاومة الفلسطينية هو والطريق الوحيد والأقصر لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا، ودعا جميع أطياف شعبنا بالالتفاف حول خيار المقاومة الذي اثبت نجاحه مقابل فشل طريق التسوية والمفاوضات، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.

كما ناشد أبناء شعبنا وفصائله إلى الوحدة لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي الذي يعد العدو الوحيد لأبناء شعبنا، ودعم صمود شعبنا ومقاومته التي تعمل على مدار الساعة لدحر الاحتلال وتحرير فلسطين."

وطالب د. بحر المجلس المركزي المزمع عقده مطلع الاسبوع القادم بالإعلان عن سحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالاحتلال، ونهاء "اوسلو" ووقف التنسيق الامني الذي مازال مستمرا حتى اليوم.