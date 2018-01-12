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تونس-الرسالة نت

قررت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، تقليص أعداد جماهير المباراة الودية، المقررة بين الترجي التونسي، وترجي واد النيص الفلسطيني، السبت المقبل، من 40 ألف متفرج، إلى 20 ألفًا فقط، وذلك لدواعٍ أمنية.

وصدر القرار عقب اجتماع بين إدارة الترجي، والسلطات الأمنية، والذي تقرر خلاله أيضًا، تقديم موعد المباراة، لتقام في الساعة الواحدة ظهرًا، بتوقيت تونس.

وستطرح 10 آلاف تذكرة للبيع، غدًا الجمعة، فيما ستخصص بقية التذاكر لأصحاب الاشتراكات.

وكان الفريق الفلسطيني قد وصل، اليوم الخميس، إلى تونس، واستقبله السكرتير العام لفريق باب سويقة، فاروق كتو.