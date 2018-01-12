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برلين-الرسالة نت

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن وجود اهتمام من قبل عملاق إنجليزي، بخدمات القناص الجابوني بيير أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن نادي ليفربول مهتم بخدمات الجابوني، موضحة أن انتقال اللاعب للريدز يبدو منطقيًا نظرًا لوجود يورجن كلوب مدربه السابق في دورتموند على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر".

ويسعى ليفربول للتعاقد مع أوباميانج، لتعزيز صفوف الفريق بعد رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو لصفوف برشلونة الإسباني مؤخرًا.

وعانى أوباميانج عدة أزمات مع أسود الفيستيفال مؤخرًا، وتلقى انتقادات لاذعة من وسائل الإعلام في ألمانيا.

وأشار الموقع إلى أن ليفربول قد يحسم الصفقة مقابل 65 مليون يورو خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشارك أوباميانج هذا الموسم حتى الآن مع دورتموند في 23 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 21 هدفًا وصنع 3 أخرى.