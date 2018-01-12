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تكبدت بتكوين والعملات الرقمية الأخرى خسائر كبيرة في تداولات اليوم متأثرة سلبا بخطط لإصدار قانون يحظر تداولها والمتاجرة بها في كوريا الجنوبية.

وانخفضت بتكوين نحو 14% إلى ما دون 13 ألف دولار أثناء التداول في بورصة "بتس تامب" في لوكسمبورغ.

كما تراجعت قيمة عملة "إيثريوم" بأكثر من 6% لتستقر عند 1168.9 دولارا، وعملة "الريبل" بـ 17% لتنزل إلى 1.64 دولار، وذلك على موقع تداول العملات الافتراضية "كوين ديسك".

وفقدت العملات الرقمية نحو 110 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعدما سجلت 629 مليار دولار من مستوى 739 مليارا المسجلة في وقت سابق من جلسة أمس، وفق حسابات لوكالة الأناضول.

وأعلن وزير العدل الكوري الجنوبي بارك سانج كي استعداد بلاده لإصدار قانون يحظر تداول كل العملات الرقمية بسبب المخاوف الكبيرة منها.

وكانت تقارير ذكرت أن الشرطة وسلطات مكافحة الضرائب في كوريا الجنوبية داهمت مقار كبرى شركات تداول العملات الرقمية في البلاد مثل "كوين وان" و"بيتهامب" للاشتباه في تهربها من الضرائب.

وتحولت كوريا الجنوبية إلى بؤرة اهتمام في عالم العملات الافتراضية مع تزايد الطلب العالمي على هذه العملات، وتصنف البلاد بأنها ثالث أكبر دولة في العالم لتداول العملة الرقمية.

ويأتي تحرك كوريا الجنوبية في الوقت الذي تكافح فيه السلطات في أغلب دول العالم لتنظيم هذه العملات الافتراضية التي تنتشر بسرعة.

كانت السلطات المالية في كوريا الجنوبية قد ذكرت في وقت سابق أنها تفحص ملفات ستة بنوك محلية تتيح حسابات مصرفية بالعملة الافتراضية للمؤسسات خوفا من أن يؤدي تزايد استخدام هذه الأموال إلى زيادة الجريمة.

ولا تملك العملات الافتراضية رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت دون وجود فيزيائي لها.