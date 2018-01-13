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غزة – الرسالة نت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ اليوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس مائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الأحد تتهيأ الفرصة لتساقط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية من البلاد، ولاحقاً المناطق الداخلية في الشمال والوسط.

وفي يوم غد الأحد يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة خلال ساعات ما قبل الظهر لتساقط أمطار متفرقة فو ق أجزاء مختلفة من شمال ووسط البلاد، وخلال ساعات ما بعد الظهر تضعف فرصة تساقط الأمطار وتتركز على أجزاء من المناطق الشمالية من البلاد على أن تبدأ بالعودة من جديد خلال ساعات الليل المتأخرة.