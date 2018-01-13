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قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن حركة حماس اعتذرت عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي المقبل.

وأوضح أبو مرزوق في تغريدة على تويتر في وقت متأخر أمس الجمعة أن حماس أرادت اجتماع الإطار القيادي المؤقت، حماس تريد مشاركة الكل الفلسطيني بعيدًا عن الاحتلال، حماس تريد رفع العقوبات عن قطاع غزة، حماس تريد حكومة وحدة وطنية، حماس تريد تطبيق قرارات اللجنة التحضيرية ببيروت، حماس تريد المشاركة التي تخدم شعبنا، حماس اعتذرت عن مشاركة لا فائدة منها".

وكانت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة أعلنت رسمياً عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكان الزعنون دعا الحركتين للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المزمع عقده في 14 يناير الجاري، لمناقشة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.