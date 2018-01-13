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واشنطن - الرسالة نت

أعلن طبيب البيت الأبيض روني جاكسون أن صحة الرئيس دونالد ترمب "ممتازة" بعد أن خضع لأول فحص طبي رئيسا للولايات المتحدة يوم الجمعة في أعقاب أسبوع ثارت فيه تساؤلات كثيرة عن مدى أهليته الذهنية لتولي المنصب.

وقضى ترمب نحو ثلاث ساعات مع أطباء عسكريين في مركز والتر ريد الطبي العسكري في ماريلاند، وقال طبيب البيت الأبيض إن الفحص "كان جيدا بشكل استثنائي".

وأضاف في بيان مقتضب وزعه البيت الأبيض "الرئيس بصحة ممتازة، وأنا أتطلع للكشف عن بعض التفاصيل يوم الثلاثاء" القادم.

وجاء الفحص الطبي بعدما صوّر كتاب "نار وغضب" ترمب (71 عاما) كشخص مشتت الذهن يتصرف كطفل، وانهالت الأسئلة على البيت الأبيض بشأن رسائل متناقضة وجهها ترمب فيما يتعلق بسياسات مهمة، وتفوهه بكلمات مدغمة غير مفهومة في أثناء إلقائه خطابا الشهر الماضي.

وسيحدد البيت الأبيض ما سينشره من بيانات الفحص الطبي، إذ لا يفرض على الرئيس نشر أي معلومات بهذا الخصوص، ولا يوجد نموذج محدد لشكل الفحص الطبي الرئاسي، ومن المتوقع أن يتلقى جاكسون أسئلة من الصحفيين بشأن النتائج يوم الثلاثاء.

وليس من المعروف أن رؤساء سابقين خضعوا لفحوص بشأن قدرتهم الذهنية أثناء توليهم المنصب بمن فيهم رونالد ريغان الذي شخّص الأطباء حالته بألزهايمر بعد خمس سنوات من مغادرته البيت الأبيض.

وأوضح البيت الأبيض أن فحص ترمب لن يتضمن اختبارا نفسيا، وشملت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها رؤساء سابقون بيانات بسيطة مثل الوزن وضغط الدم ومستوى الكولسترول.