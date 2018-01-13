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واشنطن - الرسالة نت

أجرى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون محادثات في واشنطن مع نظيره السعودي عادل الجبير، وذلك مع استمرار الأزمة الخليجية وأزمة اليمن التي تقود فيها السعودية تحالفا عسكريا منذ أبريل/نيسان 2015.

وقال تيلرسون لدى استقباله الجبير إنه يتطلع إلى مناقشة عدد من القضايا مع نظيره السعودي منها سوريا واليمن ومحاربة ما يسمى الإرهاب، فضلا عن جهود إحلال الاستقرار في المنطقة.

وتتزامن زيارة الجبير مع انتقادات أميركية متزايدة للتحالف الذي تقوده السعودية، على خلفية تدهور الوضع الإنساني في اليمن بسبب استمرار الحملة العسكرية للتحالف.

وتزامنت هذه المباحثات مع طلب واشنطن من الرياض ضرورة تجنب إغلاق الموانئ اليمنية عقب تصريحات لقيادة التحالف قالت فيها إن ميناء الحديدة غرب صنعاء أصبح منطلقا لهجمات الحوثيين.

كما تأتي زيارة الجبير في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الخليجية وحصار دولة قطر من طرف السعودية إضافة إلى البحرين والإمارات ومصر.