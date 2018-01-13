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الرسالة نت-خاص

أكد خليل عساف، ممثل تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة أن التجمع لم يتلق أي دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي المقرر عقده غداً في مدينة رام الله.

وقال عساف، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت": " إن المجلس المركزي والجهات المختصة لم توجه لنا أي دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع المركزي المقرر عقده يومي 14-15 من الشهر الجاري".

وأوضح أن عدم توجيه الدعوة الرسمية يعني عملياً رفضنا المشاركة في هذا الاجتماع "الهام"، مضيفاً أن "الجميع يجب أن يشارك في هذا الاجتماع وتجاهل البعض خطوة سيئة لا تصب ي خانة الإجماع الوطني".

وكانت حركتا حماس والجهاد أرسلتا رسائل رسمية إلى سليم رفيق الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، تبلغانه بعدم مشاركتهما في الجلسة القادمة للمجلس المركزي يوم الأحد 14 يناير 2018.

وتُعقد اجتماعات للمجلس المركزي الفلسطيني يومي الأحد والاثنين المقبلين في فترة تشهد الساحة الفلسطينية تطورات حرجة بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس "عاصمة لإسرائيل" ووسط شكوك بشأن جدية الرئيس محمود عباس في تنفيذ قرارات تغيير نهجه القائم على التسوية.

يذكر أن المجلس قرر في جلسة عقدها بمدينة رام الله بمارس 2015 وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ردًا على تنكر "إسرائيل" الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة، لكن السلطة لم تتقيد بالقرار.

ويعتبر المجلس المركزي حلقة الوصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومن المقرر أن ينعقد في 14 يناير الجاري، تحت اسم "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، لتحديد سبل الرد على القرارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالقدس والضفة.

ويتكون من 118-120 عضوًا، موزعين على الفصائل الفلسطينية (كل فصيل عضوين)، بالإضافة لممثل الفصيل في اللجنة التنفيذية (لا تمثيل لحماس أو الجهاد فيها)، بالإضافة إلى رؤساء اللجان البرلمانية، وهيئة رئاسة المجلسين التشريعي والوطني.

ويضاف إليهم 42 من المستقلين في المجلس الوطني المنتخبين، ورؤساء الاتحادات الشعبية، و3-5 من العسكريين يحددهم القائد العام (الرئيس محمود عباس).