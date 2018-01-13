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الرسالة نت-خاص

أكد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اللجنة ستعقد اليوم اجتماعا هاماً لها برئاسة الرئيس محمود عباس.

وقال أبو يوسف، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، اليوم السبت: "إن اللجنة ستعقد اجتماعها الهام بحضور الرئيس عباس لبحث ملفات سياسية وداخلية وخارجية هامة، تتعلق بطبيعة المرحلة الحالية والمقبلة".

ولفت إلى أن اللجنة ستعتمد التوصيات المقرر رفعها لاجتماع المجلس المركزي المقرر عقده غداً الأحد ويستمر ليوم الإثنين في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة لمناقشتها بين الأعضاء وإقرارها بشكل رسمي.

وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن هناك الكثير من القضايا التي سيتم بحثها على رأسها سحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، وإعلان السلطة الفلسطينية تحت الاحتلال إضافة لقرارات هامة أخرى، منها المصالحة الداخلية وتمكين مكانة الدولة الفلسطينية.

وكانت اللجنة السياسية المنبثقة عن القيادة الفلسطينية اجتمعت أكثر من مرة في الأسابيع القليلة الماضية من أجل الاتفاق على توصيات يتم تقديمها إلى اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم.