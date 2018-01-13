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الرسالة نت- وكالات

أفادت مصادر في صنعاء أن الحوثيين اقتحموا أمس الجمعة منزل الفريق #علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني في قرية بيت الأمر في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء. واختطفت نجله محسن علي محسن، وعشرات من حراس المنزل.

وأوضح مقربون من ميليشيات الحوثي أن اختطاف نجل نائب الرئيس اليمني واقتحام منزله يأتي بعد ظهور العميد طارق محمد عبدالله، وذلك في خطوة لتضييق الخناق على أبناء سنحان.

وكان نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، وقائد حمايته الخاصة العميد طارق محمد صالح، قد وصل الخميس، إلى مدينة عتق بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وذلك في أول ظهور حقيقي له منذ أنباء مقتله وشائعات نجاته.

ونشرت عدة صور للعميد طارق صالح، أثناء تقديمه واجب العزاء في مقتل أمين عام المؤتمر الشعبي العام، عارف الزوكا، والذي قتل إلى جانب الرئيس الراحل في منزله بالعاصمة #صنعاء على أيدي ميليشيات الحوثي، مطلع ديسمبر الماضي.