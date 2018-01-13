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غزة- الرسالة نت

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إطلاق الجيش المصري الرصاص على الصيادين الفلسطينيين بالرغم من أنه لا يوجد أي مبرر لذلك في التعامل مع سكان القطاع المحاصرين والذين من حقهم العيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم.

وتقدمت الحركة في تصريح صحفي اليوم السبت بكل مشاعر الحزن والعزاء والمواساة إلى عائلة الشهيد الصياد عبد الله رمضان زيدان شهيد لقمة العيش، وشهيد الحصار، والذي قضى نحبه في أثناء بحثه عن لقمة عيشه في عرض بحر غزة على الحدود المصرية الفلسطينية.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة قد طالبت السلطات المصرية بفتح تحقيق عاجل في حادث استشهاد الصياد الفلسطيني عبد الله زيدان برصاص الجيش المصري الليلة الماضية، ومحاسبة الفاعلين.

وأكد الناطق باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، السبت، أن التحقيقات الأولية تفيد بأن قارب الصيد الفلسطيني لم يجتز الحدود المصرية، وأن وزارته تعمل باستمرار على منع أي تجاوز للحدود البحرية.

وأوضح أن أحد قوارب الصيد الفلسطينية تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل الجيش المصري، مساء أمس الجمعة قرب الحدود البحرية الفلسطينية المصرية أثناء قيام صيادين بالعمل في البحر، ما أدى لإصابة الصياد عبد الله رمضان زيدان (32 عاماً) بجراح خطرة، وقد تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، لكنه استشهد متأثراً بجراحه فجر اليوم السبت.