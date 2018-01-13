تصغير الخط تكبير الخط

بكين-الرسالة نت

تعادل منتخب فلسطين الأولمبي، مع نظيره كوريا الشمالية، بنتيجة 1-1، اليوم السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لمسابقة كأس آسيا تحت 23 سنة التي تقام بالصين.

تقدم المنتخب الفلسطيني بهدف عدي الدباغ في الدقيقة 16، وتعادل كوريا الشمالية بهدف محمد باسم (بالخطأ في مرماه) بالدقيقة 74، ليرفع المنتخب الكوري رصيده إلى 4 نقاط، ويؤجل تأهله للجولة الأخيرة، بينما حصد الفدائي نقطته الأولى.

وأبدى مدرب منتخب كوريا الشمالية الأولمبي، جو سونج آيل، أسفه على فشل منتخبه في تجاوز خصمه منتخب فلسطين الأولمبي ووضع قدم في الدور التالي من البطولة.

وقال المدرب سونج آيل عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: "كانت مباراة اليوم مهمة للغاية بالنسبة لنا من أجل الوصول للأدوار المتقدمة، ولكن لم تذهب مجريات المباراة للنتيجة المنتظرة، وهذا أمر مؤسف".

ولكن أشاد المدرب بأداء لاعبيه، قائلاً: "لقد لعب الجميع بمستوى أفضل من اللقاء الأول أمام تايلاند، نجحوا بشكل خاص في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، بالتأكيد كانوا الأفضل في المباراة".

يذكر المباراة القادمة لمنتخب كوريا الشمالية في يوم الثلاثاء، أمام منتخب اليابان.