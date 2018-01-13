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لندن - الرسالة نت

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن رأيه في الصفقة القياسية التي أبرمها مؤخرا ناديه السابق برشلونة، بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب ليفربول مقابل 160 مليون يورو.

وقال المدرب الإسباني، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار": "أعتقد أن برشلونة قام بصفقة جيدة جدا، إنه لاعب رائع وسريع، يسجل ويصنع الأهداف، وهو لاعب كبير في منتخب بلاده، لهذا السبب برشلونة دفع فيه الكثير من الأموال، رغم أن ليفربول سيظل فريقا جيدا بدونه".

وسيبدأ ليفربول مسيرته بدون كوتينيو، بمواجهة المتصدر مانشستر سيتي غدا الأحد، على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي هذا الصدد قال جوارديولا: "نعلم أن المباراة لن تكون سهلة، لكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، وسنقاتل لإظهار من نحن".

وأضاف: "لقد تقابلت مع يورجن كلوب من قبل في ألمانيا، لدي احترام كبير له، ودائما ما كنت معجبا بطريقة لعبه، حتى قبل أن يتولى تدريب دورتموند".

واختتم: "اللعب في أرض ليفربول دائما صعب، ولكننا متحمسون لهذا التحدي الجديد، الأجواء رائعة في أنفيلد، وسأحب أن أكون هناك يوم الأحد".