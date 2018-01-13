تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أربعة أشهر وخامس أسبوع من المكاسب مع هبوط الدولار الأميركي أمام اليورو بفعل اتفاق لتشكيل ائتلاف سياسي في ألمانيا.

وقفز البلاديوم إلى مستوى قياسي، مواصلا اتجاها صعوديا يدعمه نقص في الإمدادات وزيادة في الطلب من صناعة السيارات لاستخدامه في أجهزة تنقية العادم في المركبات التي تعمل بالبنزين.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1338.39 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1339.31 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب قدرها 1.4 بالمئة في أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ أبريل نيسان.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير شباط 0.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1334.90 دولار للأوقية.

وزادت أسعار الذهب مكاسبها بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيمدد للمرة الأخيرة تعليق العقوبات على إيران المرتبطة بالاتفاق النووي لإعطاء واشنطن وحلفائها الأوروبيين فرصة لإصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق المبرم في 2015.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات منافسة، إلى أدنى مستوى منذ الثامن من سبتمبر أيلول.

وقفزت الفضة 1.7 بالمئة إلى 17.25 دولار للأوقية.

سكاي نيوز عربية