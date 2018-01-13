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رام الله - الرسالة نت

قال منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة يؤاف مردخاي إن السلطة تعتمد اعتمادا وجوديا على “إسرائيل".

وأوضح مردخاي في تصريحات خلال مؤتمر الأعمال الذي ينظمه “ملحق جلوبس الاقتصادي” أن هذا الارتباط "الوجودي مع “إسرائيل تحكمه المساهمة الكبرى للتحويلات الضريبية التي تجنيها سلطات الاحتلال للسلطة والتي تساهم في الجزء الأكبر من موازنتها".

وأضاف أن الموازنة السنوية للسلطة تبلغ 16 مليار شيقل، منها 30% من المساعدات الأوروبية والأمريكية، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تراجعت إلى النصف خلال السنوات الخمس الأخيرة.