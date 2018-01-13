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الرسالة نت - محمود هنية

كشف موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عن طلب تقدمت به حركته لعقد جلسة المجلس المركزي في بيروت، وجرى الموافقة عليه من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلّا أن حركة فتح رفضت ذلك المطلب.

وقال أبو مرزوق في مقابلة سابقة مع صحيفة "الرسالة" إن الحركة تقدمت بالطلب لبري، " وقد وافق وطلب من السفير الفلسطيني ببيروت الاتصال بالرئيس عباس الا أن عزام الأحمد رد واشترط أن يعقد داخل الوطن".

وكان أبو مرزوق قد أعلن عن رفض حركته المشاركة في جلسات "المركزي" المزمع عقدها يوم غدٍ الأحد في مقر المقاطعة برام الله.

وأوضح أبو مرزوق في حديثه لـ"الرسالة" أن عقد "المركزي" لا علاقة له بمخرجات اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت العام المنصرم، مبينًا أن حركته تقدمت بجملة من المطالب لبلورة حضور الحركة من عدمه.

وعلق أبو مرزوق بالقول: "ان كان لا بد من عقده في الوطن فليعقد في غزة، الا إذا كانت فتح لا تعترف بالقطاع جزءًا من الوطن"، محذرا من أن انعقاده في رام الله سيحد من الحضور ونوعيته وستتأثر قراراته بالاحتلال.

وأعلنت حركتا حماس و الجهاد الإسلامي رفضهما المشاركة بجلسات المركزي، فيما دعت الشعبية الى ضرورة محاكمة رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة محمود عباس على أدائه خلال الحقبة السياسية السابقة.