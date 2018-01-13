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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

هدد يؤاف غالانت الوزير في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، اليوم السبت، باغتيال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار في حال بدأت حركته تصعيداً عسكريا ضد "إسرائيل".

وقال غالانت الذي يطمح لتولي وزارة الجيش في الحكومة المقبلة، خلال جلسة ثقافي الخضيرة "زعيم حماس يحيى السنوار يعيش في الوقت الضائع والأخير له، وإذا تجرأ على التصعيد ضدنا فسيدفع الثمن غاليا وسنزيله من هذه اللعبة ومن هذه الحياة".

وتطرق غالانت الذي يتولى وزارة البناء والإسكان حاليا وكان قائدا في الجيش سابقا، إلى عمليات إطلاق الصواريخ من غزة. داعيا إلى تشديد الضربات ضد حركة حماس بغزة لوقف الصواريخ. مشيدا بعودة الهدوء تدريجيا مرةً أخرى إلى غزة.