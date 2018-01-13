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غزة - الرسالة نت

قال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة، إن حصيلة الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن ملاحقة الجيش المصري للصيادين، بلغت ارتقاء ثلاثة شهداء و8 جرحى، واعتقال ثمانية اخرين، إضافة الى خسائر مالية تقدر بـ150 ألف دولار.

وذكر عياش في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن حصيلة من قتلوا على يد الجيش المصري من الصيادين هم ثلاثة آخرهم الشهيد عبد الله زيدان، الذي ارتقى فجر السبت على يد الجيش المصري، واثنان منهم في عهد حسني مبارك، فيما جرى اعتقال ثمانية امضى كل منهم عام تقريبا.

وأوضح أن الجيش المصري صادر معدات ومركبات تقدر حصيلتها 150 ألف دولار تقريبا.

وأشار عياش إلى أن غالبية المطاردات التي تعرض لها الصيادون جرت داخل حدود المياه الإقليمية الفلسطينية.

وذكر أن اضراب الصيادين عن العمل سيتواصل حتى مساء الاحد، احتجاجا على حادثة استشهاد الشاب زيدان، مطالبا السلطات المصرية بفتح تحقيق في الحادث.

ونفى عياش الادعاءات التي تفيد بانه تجاوز الحدود المصرية، مضيفا: "لو كان ذلك صحيح ما خرجت جثته إلى شاطئ بحر رفح في الأراضي الفلسطينية".

وأكدّ أن الصيادين يواجهون معاناة مركبة بفعل الظروف الاقتصادية وعملية المطاردة التي يتعرضون لها من الجانب الاسرائيلي، إضافة الى اطلاق النار عليهم بشكل متقطع من الطرادات المصرية.