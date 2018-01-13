تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

حقق فريق خدمات رفح "الأخضر" فوزا ثمينا على نظيره هلال غزة بثلاثية نظيفة مساء السبت، في ملعب فلسطين بمدينة غزة، ضمن مباريات المرحلة 12 (الأولى إيابا) من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة.

وسجل ثلاثية "الأخضر" علاء إسماعيل "هدفان" في الدقيقتين 43، و46 على التوالي، ومحمد الجرمي بالدقيقة 89، علماً أن محمد عبيد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 59 تصدى لها حارس الخدمات عطايا جودة.

وبهذه النتيجة، رفع "الأخضر" رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الهلال عند 14 نقطة بالمركز السابع، وبفارق الأهداف خلف شباب رفح.

وحكم المباراة طاقم مكون من: الدولي أشرف زملط للساحة، وساعده محمود أبو حصيرة، وخالد بدير للخطوط، وأمين عويص رابعاً.

وشهد ملعب بيت لاهيا شمال القطاع، تفوق شباب جباليا "ثوار الشمال" على اتحاد خانيونس "الطواحين" بهدف مقابل لا شيء.

وسجل هدف المباراة الوحيد يوسف داوود بالدقيقة 37، على الرغم من طرد الحكم لزميله مؤمن زيدان في الدقيقة 32 بالبطاقة الحمراء المباشرة.

ووصل رصيد "الثوار" إلى 18 نقطة في المركز الخامس، وبقي رصيد "الطواحين" 9 نقاط بالمركز 11، وقبل الأخير "مؤقتاً"، وبفارق الأهداف أمام القادسية، وخلف أهلي غزة.

وقاد اللقاء تحكيمياً: نادر الحجار للساحة، وساعده الدولي حسام الحرازين، ومحمد خطاب للخطوط، والدولي سامح القصاص رابعاً.

مباريات الأحد

وتتواصل مباريات الأسبوع 12 من الدرجة الممتازة الأحد بلقاء شباب رفح مع خدمات الشاطئ في ملعب رفح البلدي جنوب القطاع، والصداقة مع شباب خانيونس بملعب فلسطين في مدينة غزة.