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غزة - الرسالة نت

حقق فريق خدمات رفح "الأخضر" فوزا ثمينا على نظيره هلال غزة بثلاثية نظيفة مساء السبت، في ملعب فلسطين بمدينة غزة، ضمن مباريات المرحلة 12 (الأولى إيابا) من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة.

وسجل ثلاثية "الأخضر" علاء إسماعيل "هدفان" في الدقيقتين 43، و46 على التوالي، ومحمد الجرمي بالدقيقة 89، علماً أن محمد عبيد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 59 تصدى لها حارس الخدمات عطايا جودة.

وبهذه النتيجة، رفع "الأخضر" رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الهلال عند 14 نقطة بالمركز السابع، وبفارق الأهداف خلف شباب رفح.