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الرسالة نت - محمود هنية

كشف مصدر فلسطيني مقرب من تحضيرات اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، إن رئيس السلطة محمود عباس وضع "فيتو" على مشاركة بعض الشخصيات المسؤولة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باجتماعات المجلس.

وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه لـ"الرسالة نت" إن الرئيس كان لديه تحفظ على مشاركة عدد من قيادات الشعبية بينهم مسؤولين من الجبهة في دمشق، إضافة إلى أنه لا تزال هناك إشكالية في عقد جلسة ببيروت وغزة كما كان متفقا عليه سابقا عبر الفيديو كونفرنس.

وذكر المصدر أن الإشكالية عالقة في عقد الجلسة ببيروت، لرفضه مشاركة شخصيات من الجبهة الشعبية.

ورفض عباس التدخل لدى الإسرائيليين للسماح لشخصيات من الجبهة الشعبية في غزة المشاركة في جلسات المركزي في رام الله، عكس ما كان متفقا عليه سابقا.

وأفاد المصدر أن قيادة الجبهة في الخارج لن تشارك في اعمال المؤتمر في رام الله.

يشار الى ان قيادة السلطة رفضت بشكل تام عقد "المركزي" في الخارج، واصرت على عقده يوم غدٍ في رام الله، وسط مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.