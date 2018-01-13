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الرسالة نت - محمود هنية

قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عبد العليم دعنا، إن الجبهة اعدت خطة كاملة لسحب الاعتراف من اسرائيل، وتجاوز اتفاق "أوسلو".

وأوضح دعنا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن البرنامج ينص على خطوات عملية من شأنها تحديد العلاقة الأمنية والسياسية والاقتصادية مع اسرائيل، وصولا لاعلان انفصال تام عن اتفاق أوسلو.

ورأى دعنا أن المشكلة تكمن في مدى التزام حركة فتح والسلطة الفلسطينية بتطبيق هذه النقاط التي اجمع عليها المجلس المركزي في دورته السابقة.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس المركزي في رام الله وسط مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأكدّ دعنا أن المركزي سيطالب بمحاسبة كل القيادة المتورطة في الحقبة السياسية الماضية، والتي أوصلت القضية الفلسطينية لهذا الحال.