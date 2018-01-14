تصغير الخط تكبير الخط

الضفة المحتلة-الرسالة نت

نقلت إدارة سجن عوفر المركزي الأسير المسن المضرب عن الطّعام رزق عبد الله مسلم الرجوب (62 عاما) إلى مستشفى سجن الرملة بعد تدهور حالته الصّحية جرّاء استمرار إضرابه المفتوح عن الطّعام لليوم العشرين على التوالي رفضا للاعتقال الإداري وللمساومات بالإبعاد إلى السودان.

ونقلت مصادر من عائلة الرجوب عن محاميه أنّ وضعه الصّحي تدهور وجرى نقله إلى مستشفى سجن الرملة، مشيرة إلى أنّه يعاني من عدّة أمراض.

ويعتبر الرجوب من قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وقضى نحو (23 عاما) في الاعتقال.