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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

سلّطت وسائل الاعلام العبرية المكتوبة الضوء على استهدف جيش الاحتلال نفقًا بالقرب من قطاع غزة، وفرص التصعيد المحتملة في الجبهة الجنوبية للكيان.

ورصدت صحيفة "الرسالة" ابرز العناوين التي تصدرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد.

هأرتس:

الجيش الإسرائيلي: دمرنا نفق الرعب الذي توغل في "إسرائيل" الليلة الماضية ولم يكن القصد منه تهريب الأسلحة.

النفق الذي استهدفه الجيش هذه الليلة يعتبر الرابع الذي يتم اكتشافه خلال أقل من 3 أشهر.

وفاة القاضي "إلياهو فينوغراد" عن عمر 91 عام وهو الذي أعدّ تقريرا عن إخفاقات حرب لبنان الثانية والذي عرف بـ "لجنة فينوغراد".

آلاف من الإسرائيليين تظاهروا ضد الفساد في تل أبيب.

استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، حال اتحاد حزبي يش عتيد وكلانو، سيحصلان على 29 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي.

يديعوت أحرونوت:

الجيش الإسرائيلي يؤكد: دمرنا نفق الرعب بين غزة واراضينا.

نتانياهو حول الهجوم في غزة: "سنرد بقوة اكبر".

ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة: "على إسرائيل أن تفرج عن التميمي".

آلاف تظاهروا أمام سكن احتكاري الغاز الإسرائيلي كوبي ميمون في إطار المظاهرات ضد الفساد.

معاريف:

اعتقلت قوات الأمن 15 إرهابيا مشتبها فيهم في يهودا والسامرة.

تم تدمير نفق الرعب تحت كيرم شالوم.

ليبرمان حول تدمير النفق: "عمل محترف ودقيق".

جنوب قطاع غزة: تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين دخلوا إسرائيل.

3000 متظاهر ضد الفساد في تل أبيب.

"إسرائيل" هيوم:

سمح بالنشر: الجيش الإسرائيلي دمر نفقا حفر تحت معبر كيرم شالوم .

عثر على رجل يبلغ من العمر 50 عاما ميتا في شقة في طيرة الكرمل مع علامات العنف على جسده.

وزير المالية الإسرائيلي، لن نحل الحكومة بسبب توصيات الشرطة في ملفات التحقيق ضد نتنياهو.

نتنياهو غادر للهند على رأس وفد اقتصادي غير مسبوق في حجمه.

القناة 7 العبرية:

اعتقل الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيا مطلوبا في يهودا والسامرة ليلة أمس.

قام الجيش الإسرائيلي بتدمير نفق تحت معبر كيرم شالوم.

نتنياهو حول هجوم الجيش الإسرائيلي في غزة: يجب أن تفهم حماس أننا لن نسمح بالهجمات.

توقعات: هطول أمطارمحلية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

من هذا الصباح: سوف تزيد السكك الحديدية الإسرائيلية خدمتها للجنود والمدنيين.

سوف يبحث مجلس النواب البريطانى اعتبار الجناح السياسى لحزب الله كمنظمة ارهابية.

مسؤول إيراني كبير: سنواصل برنامج القذائف التسيارية.

نشرت روسيا نظام S-400 في شبه جزيرة القرم.

القناة 12 العبرية:

دمرالجيش نفق إرهابي تحت كيرم شالوم.

تقارير فلسطينية: قصف جيش الدفاع الإسرائيلي نفقا في قطاع غزة.

نتانياهو: "سنرد بقوة على حماس".

وفاة الحاخام المغربي "يهوشع مامان" عن عمر 100 عام.

المتظاهرون ضد الفساد يتشاجرون مع عناصر من اليمين الإسرائيلي.

الدنمارك ضد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، ويقولون نحن لا نمول ال BDS.

القناة 14 العبرية:

هاجم الجيش الإسرائيلي نفقا حماس دخل "إسرائيل".

نتنياهو قبل مغادرته للهند الليلة: على حماس أن تفهم أننا لن نسمح باستمرار الهجمات وأننا سنرد بقوة أكبر على ذلك.

اشتباكات بين أنصار نتنياهو ومتظاهرين ضد فساد نتنياهو في تل أبيب.

وفاة الحاخام المغربي "يهوشع مامان" عن عمر 100 عام.

منظمة "يش دين": مجموعة من حوالي 50 مستوطنا من يتسهار توغّلوا لقرية قريبة من بلدة حوارة بعضهم ملثمون وقاموا بإلحاق الضرر بنحو 100 شجرة زيتون تعود لسكان القرية

أسدود: مئات من المستوطنين يتظاهرون على قرار إغلاق مراكز التسوق في المدينة يوم السبت - "قانون السوبرماركت".

والا العبري:

تم اعتقال 15 فلسطينيا ليلا في يهودا والسامرة.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجمنا نفق إرهابي لحماس بالقرب من كيرم شالوم.

ليبرمان: لقد قمنا بعمل محترف ودقيق.

نتانياهو حول هجوم الجيش الإسرائيلي: "سنرد بقوة أكبر".

تقارير أجنبية: الهجوم في قطاع غزة يهدف إلى إحباط تهريب الصواريخ بعيدة المدى.

عثر على رجل يبلغ من العمر 50 عاما ميتا في شقة في طيرة الكرمل مع علامات العنف على جسده.

الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين عبروا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة.