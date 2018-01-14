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الرسالة نت - محمود هنية

شككّت الفصائل الفلسطينية في إمكانية أن يتجاوز المجلس المركزي المزمع انعقاده اليوم في رام الله، في قراراته سقف اتفاق أوسلو، أو سحب الاعتراف من إسرائيل.

ورأت الفصائل في حديث خاص بـ"الرسالة نت" أن الاجتماع برمته لن يتخطى حدود الإدانة لقرار ترامب، مؤكدة أن إصرار السلطة على عقده داخل الأراضي المحتلة، سيقيد نتائجه الحقيقية على الأرض.

وكان موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" قد أكدّ للرسالة أن أن عقد "المركزي" لا علاقة له بمخرجات اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت العام المنصرم، مبينًا أن حركته تقدمت بجملة من المطالب لبلورة حضور الحركة من عدمه، قبل أن تعلن قرارها النهائي برفض المشاركة، بفعل تعنت عباس وفتح ورفضهما لعقده في الخارج.

وقال أبومرزوق إن كان لا بد من عقده في الوطن فليعقد في غزة، الا إذا كانت فتح لا تعترف بالقطاع جزءًا من الوطن"، محذرا من أن انعقاده في رام الله سيحد من الحضور ونوعيته وستتأثر قراراته بالاحتلال.

وبيّن أن حركته تقدمت بطلب لعقد جلسة المجلس المركزي في بيروت، وجرى الموافقة عليه من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلّا أن حركة فتح رفضت ذلك المطلب.

حماس: المخرجات لن تمثل الا أصحاب الاجتماع فقط

وقال أبو مرزوق إن الحركة تقدمت بالطلب لبري، " وقد وافق وطلب من السفير الفلسطيني ببيروت الاتصال بالرئيس عباس الا أن عزام الأحمد رد واشترط أن يعقد داخل الوطن".

ودعت حماس القوى الفلسطينية لعقد لقاء وطني توافقي في إحدى العواصم العربية، وذلك لبحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على عقد المجلس المركزي تحت ظلال الاحتلال وعبر المنافذ التي يتحكم بها في الداخل المحتل.

وقال مسؤول الاعلام بالحركة في الخارج رأفت مرة في لـ"الرسالة نت" إن الحركة بصدد الإعلان عن عديد المواقف المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الحركة حرصت من خلال القوى الفلسطينية لتوحيد الموقف الفلسطيني من خلال عقد جلسة للمركزي خارج فلسطين، الا ان السلطة وحركة فتح رفضت ذلك وبقيت تماطل في الموافقة عليها.

وأكدّ مرة أن جلسة المجلس ومخرجاته هي تعبر عن وجهة نظر الحضور والمشاركين فيها فقط ،"ونحن لدينا وجهة نظر واضحة سنعلنها في وقت قريبا"، مشددا على حرص حركته تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة والمحافظة على مقومات الشعب الفلسطيني.

من جانبها، شككّت حركة الجهاد الإسلامي في إمكانية أن يغادر المجلس سقف أوسلو واشتراطاته، مشيرة إلى أن حركة فتح لم تبدي أي جدية في اشراك القوى الوطنية باجتماعات المركزي.

وقال ممثل الحركة في طهران ناصر أبو شريف، إن أقل ما يمكن وصف الدعوة التي تلقتها حركته وحماس للمشاركة بجلسات المجلس المركزي بالطريقة "غير اللائقة"، متسائلا: "كيف يتم توجيه الدعوة لتنظيمات وطنية تشكل جزءً من الشارع ولها دور مهم في العمل الوطني، بأنهم ضيوف على المركزي بوصفه المؤسسة الوطنية؟!".

وأضاف أبو شريف لـ"الرسالة نت": "الدعوة بحد ذاتها غير مفهومة، ولن نشارك في مجلس غير ممثل للشعب الفلسطيني باعتراف أصحابه الذين قدموا لنا دعوات على أننا ضيوف في المجلس ولسنا جزءً منه".

الجهاد: مخرجات المركزي لن تغادر سقف أوسلو واملاءاته

وأكد أن منظمة التحرير بكل مجالسها ومؤسساتها منتهية الصلاحية، ولا تمثل سوى أصحابها، "ولن نكون شهود زور في مجلس عزاء مدينة القدس، الذي لن يتجاوز في قراراته سقف أوسلو، ولا يملك الجرأة في سحب الاعتراف بإسرائيل"، مشيرا إلى تحفظات أخرى تتعلق بمكان انعقاد المجلس وزمانه، إضافة الى تجاهل قيادة السلطة لعقد الإطار الوطني الذي يمثل قادة الفصائل والفعاليات الأساسية بالمجتمع الفلسطيني.

وشدد على أن المجلس لا يمثل الشعب الفلسطيني، "ولن نذهب لمؤسسة لسنا أعضاءً فيها"، متابعا: "مؤسسة لا تمثل الشعب الفلسطيني ولسنا ممثلين فيها لا تعنينا اطلاقا، فإما أن نكون جزءً فاعلا منها، أو لا نقبل بأن نكون حضورا في مجلس منتهي الصلاحية لاستماع الكلمات فقط".

وتساءل من الذين انتخب تنفيذية المنظمة، مشيرا إلى أن الإسلاميين في أقل تقدير أظهرته استطلاعات الرأي تؤكد بأن نسبتهم تصل لحوالي 30%، "فأين تمثيلهم في هذه المنظمة؟!".

وأكد أن سلوك السلطة الميداني يناقض تصريحاتها الإعلامية "فهي للآن لم توقف التنسيق الأمني باعتراف قياداتها وتسلم المقاومين كما حصل في نابلس، ولم تنخرط في دعم الانتفاضة الجماهيرية، فعن أي وحدة يتكملون؟"

وجدد تأكيده بأن منظمة التحرير ومجالسها مضى عليها الزمان، ولم تعد تمثل سوى من ينضمون إليها وهم في جلهم أقلية لا يجوز لهم التحكم بالمشروع الوطني الفلسطيني، ولا يملكون الزعم بأنهم الشرعية الفلسطينية.

من جهتها، شككّت الجبهة الشعبية في إمكانية تنفيذ مخرجات "الوطني" حال اقرت ضرورة الانسحاب من اتفاق أوسلو وتجميد الاعتراف بإسرائيل، على غرار كل المرات السابقة التي رفضت حركة فتح فيها تطبيق قرارات الاجماع الوطني.

الشعبية: فتح تتهرب دائما من تطبيق قرارات الاجماع الوطني

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عبد العليم دعنا، إن الجبهة اعدت خطة كاملة لسحب الاعتراف من اسرائيل، وتجاوز اتفاق "أوسلو".

وأوضح دعنا لـ"الرسالة نت" أن البرنامج ينص على خطوات عملية من شأنها تحديد العلاقة الأمنية والسياسية والاقتصادية مع اسرائيل، وصولا لاعلان انفصال تام عن اتفاق أوسلو.

ورأى دعنا أن المشكلة تكمن في مدى التزام حركة فتح والسلطة الفلسطينية بتطبيق هذه النقاط التي اجمع عليها المجلس المركزي في دورته السابقة.

وأكدّ دعنا أن المركزي سيطالب بمحاسبة كل القيادة المتورطة في الحقبة السياسية الماضية، والتي أوصلت القضية الفلسطينية لهذا الحال.

وفي غضون ذلك، كشف مصدر فلسطيني مقرب من تحضيرات اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، إن رئيس السلطة محمود عباس وضع "فيتو" على مشاركة بعض الشخصيات المسؤولة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باجتماعات المجلس.

وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه لـ"الرسالة نت" إن الرئيس كان لديه تحفظ على مشاركة عدد من قيادات الشعبية بينهم مسؤولين من الجبهة في دمشق، إضافة إلى أنه لا تزال هناك إشكالية في عقد جلسة ببيروت وغزة كما كان متفقا عليه سابقا عبر الفيديو كونفرنس.

وذكر المصدر أن الإشكالية عالقة في عقد الجلسة ببيروت، لرفضه مشاركة شخصيات من الجبهة الشعبية.

ورفض عباس التدخل لدى الإسرائيليين للسماح لشخصيات من الجبهة الشعبية في غزة المشاركة في جلسات المركزي في رام الله، عكس ما كان متفقا عليه سابقا.

وأفاد المصدر أن قيادة الجبهة في الخارج لن تشارك في اعمال المؤتمر في رام الله.

يشار الى ان قيادة السلطة رفضت بشكل تام عقد "المركزي" في الخارج، واصرت على عقده مساء اليوم الأحد في رام الله، وسط مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.