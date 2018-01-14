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غزة - الرسالة نت

نفذت لجنة زكاة الشاطئ الشمالي والنصر غرب مدينة غزة عدة مشاريع خيرية استهدفت بها الأسر المتعففة في المنطقة.

وتنوعت المشاريع الخيرية بين توزيع 150 حصة لحوم عجل طازجة، وتوزيع 50 وجبة عشاء معجنات ومأكولات شعبية للأسر، كما وتم تسليم مشروعاً خيرياً " ماكينة خياطة" لإحدى الأسر الفقيرة في المنطقة.

وبدعم كريم من مؤسسة الإغاثة الإسلامية IHH وزعت اللجنة 100 وجبة غذائية للعائلات المستورة في المنطقة.

ويشار بأن لجنة الزكاة تقوم بمساعدة ثلاثة اّلاف أسرة متعففة من سكان المنطقة، وتقدم لهم المساعدات الغذائية المختلفة.