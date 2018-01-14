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غزة- الرسالة نت

أدان النائب عن كتلة التغيير والاصلاح محمد شهاب اقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية لقانون إعدام منفذي العمليات الفدائية معتبراً القانون جزءاً من الإرهاب الذي تمارسه "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.

وقال النائب شهاب في تصريح له الأحد إن "مشروع القانون الإجرامي يهدد حياة الأسرى ويتنافى مع القوانين الإنسانية ويعكس اجرام دولة الاحتلال".

وأقر الكنيست بالقراءة الأولى مطلع الشهر الجاري تنفيذ عمليات إعدام ضد أسرى متهمون بقتل إسرائيليين.

وطالب النائب شهاب منظمات حقوق الانسان بضرورة وقف الانتهاكات التي تهدد حياة الأسرى الفلسطينيين، مطالبا ًالمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ تدابير ملموسة لحماية الأسرى في سجون الاحتلال.

وحذر النائب شهاب الاحتلال من انعكاسات هذا القانون علي حياة الأسري داعياً لملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية على عنصريته وفاشيته بحق الأسرى.