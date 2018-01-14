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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

زعمت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، أن النفق الذي استهدفه الجيش مساء أمس على حدود غزة مع مصر كان يستخدم لنقل الأسلحة الاستراتيجية والصواريخ الدقيقة من سيناء إلى قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة العبرية، صباح الأحد، أن النفق كان سيستخدم لغرض آخر وهو التسلل إلى "إسرائيل" ومهاجمة المجتمعات المجاورة لقطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم وربما تفجيره.

وادعت أن "حماس" على استعداد للتضحية بخط امداد الاحتياجات الأساسية لسكان غزة لصالح "مفاجأة استراتيجية" لصالحها في المعركة.

وتوقعت الصحيفة أن تدمير النفق من المحتمل أن يكون له آثار استراتيجية: قد يقاطع عملية المصالحة بين مصر وحماس ويمكن أن يؤدي بحماس و الجهاد الإسلامي لاتخاذ قرار لمهاجمة "إسرائيل" وإشعال فتيل التصعيد قبل أن تخسر حماس كل الأنفاق الهجومية التي حفرتها.

وأشارت إلى أنه منذ عدة أشهر كشفت "إسرائيل" نفقين اخترقا أراضي الداخل، معتبرة أن حماس على ما يبدو تتردد في كيفية المضي قدما في ضوء عملية "إسرائيل" الواضحة بالهجوم على الأنفاق المصممة لنقل مقاتليها للمستوطنات والمواقع المحاذية للقطاع خلال التصعيد القادم في غزة.