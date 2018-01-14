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رام الله - الرسالة نت

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن الرئيس محمود عباس مستمر في المصالحة على قاعدة إبعاد حركة حماس عن غزة، وسيطرة السلطة عليها بالكامل لما قبل 2007.

وأضاف مجدلاني في تصريحات صحفية: "الاجراءات التي يفرضها الرئيس عباس على غزة –بصراحة- تستهدف حماس تمهيدا لقبولها صفقة القرن التي باتت حقيقة ولا يمكن تجاوزها، بعد أن وافق عليها الجميع".

وأشار مجدلاني إلى أن القيادة الفلسطينية لن تبدي أي مرونة مع حركة حماس حتى تتحقق رؤية الرئيس للمصالحة.