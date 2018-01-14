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الضفة المحتلة- الرسالة نت

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أراض زراعية استولى عليها قرب مدرسة بورين الثانوية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر إن جرافات الاحتلال تقوم بعمليات تجريف منذ ساعات، من أجل وضع سياج بطول 250 مترا، فوق أراضي أعلن سلطات الاحتلال عن الاستيلاء عليها.

وبينت أن القرار عمل على فصل مساحات من الأراضي التابعة للقرية والقريبة من الشارع الالتفافي، ووضع اليد عليها.

يذكر أن قوات الاحتلال أعلنت عن نيتها الاستيلاء على نحو 30 دونما من أراضي تابعة لمدرسة بورين.