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قالت سلطة المياه اليوم الأحد إن مشروع تحلية مياه البحر يعتبر خياراً استراتيجيا لحل أزمة المياه في قطاع غزة بسعة تبلغ 55 مليون متر مكعب وبموازنة تقديرية تصل إلى 600 مليون.

وذكر بيان صادر عن سلطة المياه أن المشروع المذكور سيتم متابعته من اللجنة التوجيهية لبرنامج التحلية المركزية التي عقدت اجتماعها الأول برئاسة رئيس سلطة المياه مازن غنيم.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية وسلطة جودة البيئة وسلطة الطاقة.

وأطلع غنيم أعضاء اللجنة على آخر المستجدات المرتبطة بمشروع التحلية لاسيما أهم مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد في شهر تشرين ثاني من العام الماضي في بروكسل والذي تم فيه الاتفاق على عقد مؤتمر المانحين قبل نهاية شهر آذار/مارس من العام الحالي.

وأوضح للأعضاء أهم الأمور المطلوب من الجانب الفلسطيني انجازها قبل عقد الورشة الفنية، كمتطلبات لعقد المؤتمر بخصوص تشغيل عدد من مرافق المياه، وكذلك جاري العمل على إنهاء استلام الأرض المخصصة للطاقة الشمسية.

كما أطلع غنيم أعضاء اللجنة التوجيهية على الهيكل الوظيفي للبرنامج والآلية الخاصة بالموازنة، إلى جانب خطة سلطة المياه لطرح العطاء الخاص بمحطة التحلية وعطاء الخط الناقل وتوابعه.