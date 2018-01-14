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الضفة المحتلة- الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر الأحد عشرة مواطنين في القدس المحتلة بينهم أسير محرر فور الإفراج عنه وعدد من أقاربه.

وذكرت مصادر محلية لـ"صفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر صبيح أبو صبيح (19 عاما) وثمانية آخرين أثناء قدومهم من سجن ريمون، بالقرب من قرية لفتا غرب مدينة القدس المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين علاء وتيسير عمي الأسير صبيح وأبناء أعمامه، وماجد الجعبة وروحي كلغاصي ومحمد الهشلمون من مدينة القدس.

وجرت الاعتقالات خلال استعدادات لاستقبال أبو صبيح الذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال لوقت قصير ثم أعادت اعتقاله ما أقاربه.

وكان أبو صبيح معتقل منذ ثمانية شهور لدى سلطات الاحتلال.

من جهة أخرى، أفرجت إدارة سجن ريمون اليوم عن الأسير المقدسي فراس نصار (19 عاما من حي رأس العامود في سلوان، بعد أن قضى مدة محكوميته البالغة 28 شهرا وأدين بتهمة حرق باص" إيغد" في حي رأس العامود.

كما أفرجت إدارة سجن مجدو عن الأسير مؤيد أحمد أبو ميالة (17 عاما) من سلوان، بعد أن أمضى 14 شهرا في السجون الإسرائيلية. وكان أعتقل بتاريخ 12 ديسمبر عام 2016 بتهمة الضلوع بإلقاء زجاجات حارقة.

وأستقبل أهالي حي واد الجوز بالقدس، بعد عصر اليوم فهد الشلبي عقب الإفراج عنه من سجن نفحة الصحراوي وقضى بالأسر 8 شهور.

وكان اعتقل الشلبي على أيدي عناصر المستعربين في حي واد الجوز في شهر تموز/يوليو من العام الماضي.