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الضفة المحتلة- الرسالة نت

أعلن أمناء سر حركة فتح في الضفة الغربية مساء الأحد مقاطعة الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي بسبب دعوة القنصل الأمريكي في القدس المحتلة لحضورها.

وذكرت الصفحة الرسمية لحركة فتح على "الفيس بوك" أن أمناء سر اقاليم الحركة في المحافظات الشمالية بالإضافة لمجموعة من الكوادر ترفض المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي العام احتجاجا على دعوة القنصل الامريكي لحضور افتتاح أعمال المجلس المركزي.

وأثارت دعوة القنصل الأمريكي لحضور الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس المركزي انتقادات واسعة في الشارع الفلسطيني خاصة أن المجلس منعقد لبحث الرد على الإعلان الأمريكي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.