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بقلم: رامي خريس

جاء انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير بعد قرار ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال بـــ:

(40 يوما – 30 يوما -35 يوما)

عدد أعضاء المجلس:

(128-140-غير معلوم)

متوسط أعمار أعضائه:

(60-70-80)

الرئيس الحالي للمجلس المركزي

(سليم الزعنون-فاروق القدومي-عبد الحميد السائح)

من المتوقع أن يتخذ المجلس قرارات:

(حاسمة – جريئة -هزيلة)

شعور الفلسطينيين إزاء قرارات المجلس بــــ

(التفاؤل – الاهتمام – اللامبالاة)

قاطع جلسات المجلس الأخيرة

(حماس والجهاد-الجبهة الشعبية-القنصل الأمريكي)

المجلس المركزي قرر في دورته قبل الأخيرة وقف التنسيق الأمني، فهل نفذ محمود عباس والأجهزة الأمنية القرار

(نعم – لا - حلق على الناشف)