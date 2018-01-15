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بقلم: رامي خريس
- جاء انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير بعد قرار ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال بـــ:
(40 يوما – 30 يوما -35 يوما)
- عدد أعضاء المجلس:
(128-140-غير معلوم)
متوسط أعمار أعضائه:
(60-70-80)
الرئيس الحالي للمجلس المركزي
(سليم الزعنون-فاروق القدومي-عبد الحميد السائح)
من المتوقع أن يتخذ المجلس قرارات:
(حاسمة – جريئة -هزيلة)
شعور الفلسطينيين إزاء قرارات المجلس بــــ
(التفاؤل – الاهتمام – اللامبالاة)
قاطع جلسات المجلس الأخيرة
(حماس والجهاد-الجبهة الشعبية-القنصل الأمريكي)
المجلس المركزي قرر في دورته قبل الأخيرة وقف التنسيق الأمني، فهل نفذ محمود عباس والأجهزة الأمنية القرار
(نعم – لا - حلق على الناشف)