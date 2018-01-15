تصغير الخط تكبير الخط

رام الله - الرسالة نت

أعلن جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت 17 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين في الضفة الغربية فجر اليوم.

ولم تعرف أسماء المعتقلين، لكن الاقتحامات شملت مدن وقرى في الضفة الغربية والاغوار.

واتهمت قوات الاحتلال المعتقلين بالقاء حجارة والمشاركة في الاحتجاجات الشعبية على نقاط التماس في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال، عدة بلدات في مدينة جنين، وداهمت منازل المواطنين والمحلات وعبثت بمحتوياتهم.

كما داهمت منازل الفلسطينيين في مخيم العروب وبلدة يطا، في مدينة الخليل بالضفة الغربية، واعتقلت نحو 5 مواطنين.

ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي فلسطينيين بدعوى أنهم مطلوبون لأجهزته الأمنية، وتزايدت موجة الاعتقالات الإسرائيلية مؤخراً بعد توتر الأوضاع في الضفة والقدس، جراء القرار الأمريكي ضد القدس.

وفي غضون ذلك، ذكر موقع "روتر" العبري أن جنود جيش الاحتلال صادروا قطعة سلاح (مسدس) من محافظ جنين على أحد الحواجز العسكري قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس.

وأفاد الموقع بأن جيش الاحتلال صادر قطعة السلاح، بزعم أنها "مسروقة" (غير قانونية)، وافرجت عن اللواء رمضان بعد مصادرتها، وأنها ترفض حوزة الفلسطينيين على أي قطعة سلاح، وأنها تشن بشكل يومي مداهمات على "المخارط" وورش الحدادة لمنع تصنيعها محليًا.