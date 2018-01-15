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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

خطاب الرئيس أبو مازن في جلسة افتتاح المجلس المركزي، وعملية تدمير النفق قرب كرم أبو سالم ليلية السبت/الأحد يتصدران المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الاثنين.

صحيفة يديعوت أحرنوت:

عدم رد حركة حماس على تدمير الأنفاق دليل على فعالية الردع الإسرائيلي.

إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطرة بالخطأ على حاجز شُرطي قرب هيرتسليا.

ترمب سيقلص نصف المساعدات الأمريكية لوكالة الغوث الدولية.

خطاب أبو مازن عبر عن شعور بالمرارة واليأس، لكنه لم يحرق كل الجسور.

إحباط في أم الفحم، عمليات إطلاق نار يومية، والشرطة الإسرائيلية لا تحرك ساكناً.

فضائية كان الإسرائيلية:

أبو مازن ضد ترمب، ويقول له “يخرب بيتك”.

تطورات في التحقيق في شبهات الرشوة ضد عضو الكنيست من الليكود ديفيد بيتان، وسيواجه بعدد من الشهود.

نتنياهو، ندمر الأنفاق بشكل منتظم، والأفضل أن لا يستفزونا.

صحيفة هآرتس:

شخصية رفيعة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، قطاع غزة على حافة الإنهيار الاقتصادي.

عباس، اتفاقيات أوسلو انتهت، وأية مفاوضات مستقبلية يجب أن تكون برعاية دولية.

بعد تجهيز قائمة المنظمات الداعية لمقاطعة دولة الاحتلال، التحضير لمبادرة يمنع بموجبها أعضاء الكنيست السفر على حساب جمعيات.

جهود كبيرة يبذلها نتنياهو خلال زيارته للهند لإنقاذ صفقة الصواريخ .

منسق حكومة الاحتلال في المناطق المحتلة، لدينا معلومات عن أنفاق أخرى في قطاع غزة.

صحيفة معاريف :

رد حركة حماس على تدمير النفق سيقود لتصعيد سيخرج عن السيطرة.

الكشف عن النفق إنجاز مهم، ولكن تهديد القذائف يبقى الأهم.

الرئيس الأمريكي شخص عنصري بكل ما تعنيه الكلمة.

أبو مازن ، صفقة العصر لترمب هي صفعة العصر.

شكوى في الشرطة الإسرائيلية ضد تركيب أجهزة تصنت في مركبة يائير ابن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

صحيفة إسرائيل هيوم:

نتنياهو يستقبل استقبال الملوك في الهند، في دولة تعتبر حليف استراتيجي لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

تدمير الأنفاق يجعل حماس على مفترق طرق، إما الرد وتشغيل الأنفاق، أو عدم الرد وفقدان رأس مال ثمين.

ترمب يفكر في تقليص نصف موازنة وكالة الغوث الدولية.

أبو مازن قرر تحطيم كل السبل مع الرئيس ترمب.

إيران، الولايات المتحدة لم تتمكن من المس بالاتفاق النووي.

موقع واللا نيوز:

ترمب سيقلص أكثر من نصف المساهمة الأمريكية في موازنة وكالة الغوث الدولية.

إصابة شرطي إسرائيلي بالخطأ خلال ملاحقة مشتبه بهم في هيرتسليا، حالته خطره.

شهادات جديدة ستورط أكثر عضو الكنيست بيتان في قضية الرشوة ضده.

بعد نشر التسجيلات، شكوى ضد حارس وسائق يائير نتنياهو.

القناة العاشرة الإسرائيلية:

إطلاق نار بالخطأ على شرطي إسرائيلي في هيرتسليا، وإصابته بجروح خطره.

محاولة الاغتيال لقيادي من حماس في لبنان، رسالة تحذير من التقارب مع حزب الله.

عاصفة جوية في الطريق، وأجواء عاصفة نهاية الأسبوع.

أبو مازن في هجوم غير مسبوق على ترمب، ويقول له “يخرب بيتك”.

بعد شهادات جديدة ضد عضو الكنيست بيتان في قضية الرشوة، الملف على أبواب النهاية.

القناة الثانية الإسرائيلية:

المستشفيات الإسرائيلية، الانتظار لساعات طويلة في غرف الطوارئ، وحالة انهيار بسبب الضغط.

ليبرمان، حتى نهاية العام 2018 سندمر كل الأنفاق الهجومية من قطاع غزة.

بعد تفجير النفق في منطقة كرم أبو سالم، أخبار سارة في قضية الأنفاق.

أبو مازن ضد الرئيس ترمب.

بعد رفع رواتب الوزراء ب 1300 شيكل، مطالبات برفع راتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

القناة السابعة الإسرائيلية:

المستشرق الإسرائيلي البر فسور آدي كوهين في لقاءات مع وسائل إعلام عربية للحديث عن ما سموه الإرهاب، وعن من يشكل عائق أمام السلام.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 17 فلسطينياً الليلة الماضية في الضفة الغربية

جامعة مستوطنة “أرئيل” تحولت لأسيرة جدل بين الأحزاب الإسرائيلية، ورئيس الجامعة يطالب بإقرار القانون الخاص بالجامعة.

ترمب ينفذ وعده ويقرر تقليص نصف المساهمة الأمريكية بموازنة وكالة الغوث الدولية.

خلال عام سيختفي تهديد الأنفاق الهجومية من قطاع غزة.

منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، العقل اليهودي وجد الحل للأنفاق في قطاع غزة.

فضائية 20 الإسرائيلية:

أبو مازن لترمب “يخرب بيتك”.

نتنياهو للتلفزيون الهندي، تصويت لمرة واحدة ضد “إسرائيل” لا يؤثر على العلاقات بيننا.

بعد عملية إطلاق النار قرب نابلس، ليبرمان يسعى لإقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وكالة الأنباء العبرية 0404:

أبو مازن مستمر في تحدي ترمب، ويقول في خطابه، يخرب بيتك يا ترمب.

ليبرمان يقدم مشروع قانون لشرعنة البؤرة الاستيطانية “حفات جلعاد”.

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أبو مازن مستمر في التخريب، ونحن مستمرون في فرض سيادتنا.